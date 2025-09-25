Рожден ден днес има една от най-големите народни певици

Рожден ден днес празнуват:

Калинка Згурова, народна певица

Иван Папазов, председател на Съвета на директорите на ВП Брандс Интернешънъл АД, член на УС на КРИБ

Проф. Анчо Калоянов, фолклорист и писател, почетен професор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Д-р Ваньо Шарков, бивш зам.-министър на здравеопазването, бивш депутат

Проф. д-р Димитър Тадаръков, бизнесмен и преподавател в УНСС

Кольо Колев, социолог

О.р. ген. Коста Богацевски, адвокат, бивш главен секретар на МВР

Радостин Стойчев, бивш селекционер на националния отбор по волейбол

