Ризова скочи! Кой искал болни хора у нас
08 окт 25 | 20:56
Известната наша нодеща Цветанка Ризова се разгневи нва и без това силно оплювана институция у нас.

Бедствията валят - някои са природни, но повечето са с личното ни участие. Суша, безводие, потопи и студ. Освен войната с боклуците в столицата "любимата" ни Топлофикация е решила да разболее половината население на града. Сняг и преспи на Витоша, 8 градуса температура навън, но парно няма, коментира Ризова.

Хората пишат, че децата в яслите,  детските градини и училищата стоят с якетата и зъзнат. Предполагам, че до няколко дни повечето от тях ще излязат в болничен, защото ще настинат.

Ще захраним фармаиндустрията с няколко стотин хиляди левове за лекарства, после ще решат, че може да има грипна епидемия, ще обявят дървена ваканция и така измръзнали, неучещи и болни ще чакаме Коледа, за да се сети Топлофикация, че има ангажимент да топли населението на София, посочи водещата.

