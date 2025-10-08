Ризова скочи! Кой искал болни хора у нас

Известната наша нодеща Цветанка Ризова се разгневи нва и без това силно оплювана институция у нас.

Бедствията валят - някои са природни, но повечето са с личното ни участие. Суша, безводие, потопи и студ. Освен войната с боклуците в столицата "любимата" ни Топлофикация е решила да разболее половината население на града. Сняг и преспи на Витоша, 8 градуса температура навън, но парно няма, коментира Ризова.

Хората пишат, че децата в яслите, детските градини и училищата стоят с якетата и зъзнат. Предполагам, че до няколко дни повечето от тях ще излязат в болничен, защото ще настинат.