Потресаващи разкрития за фатална катастрофа у нас!

Огромната трагедия край Златица, за която GlasNews съобщи, вече има лице и име.

Младият Мартин, наричан от близките си Марти, е човекът, който загина в нощта на 17 срещу 18 октомври при ужасяваща катастрофа на Подбалканския път между Челопеч и Златица.

Днес от сдружение „Ангели на пътя“ съобщиха, че ще сезират всички институции и медии заради съмнения за прикриване и липса на действия срещу виновните.

Гонка с 260 км/ч и човешки живот, оставен на произвола

Според данните, с които разполага организацията, две коли са се гонели по пътя Челопеч – Златица. Марти е пътувал в обратната посока, когато една от тях се е врязала почти челно в колата му. Ударът е бил опустошителен – автомобилът на момчето се завъртял многократно.

„Километражът на една от колите е забил на 260 км/ч,“ съобщават от „Ангели на пътя“.

След сблъсъка виновниците и техните спътници изчезнали от мястото, без да окажат помощ. Не подали сигнал на 112, не проверили дали Мартин е жив, не протегнали ръка. Оставили го да умира сам – млад човек, който просто се е прибирал у дома.

„Моля те, помогни ми, аз умирам…“

Пътуващи хора, спрели на мястото, забелязали телефона на Мартин, който звънял непрекъснато на съседната седалка. Те успели да го вземат и да уведомят негов близък. След минути на мястото пристигнали двама от роднините му и приятел.

„Шестима души близо два часа се опитваха да го извадят от колата,“ разказват от сдружението. „А той им шепнеше: ‘Моля те, помогни ми… аз умирам.’“

Мартин бил транспортиран в болницата в Панагюрище, но след няколко часа починал.

Сдружение „Ангели на пътя“ искат справедливост

„Ще сезираме всички институции и медии,“ заявяват от организацията. „Не може млади хора да се гонят с 260 километра в час, да убият човек и да избягат, а после всичко да се потули. Един човешки живот не заслужава това.“

Случаят вече предизвиква огромна вълна от обществено възмущение. Десетки хора споделят публикации в социалните мрежи, настоявайки за независимо и пълно разследване.

Марти е описван от своите близки като спокоен, отговорен и усмихнат млад човек, който никога не е търсил конфликт. Тази нощ обаче той се оказва на грешното място в грешното време, а неговият живот приключва заради безразсъдството и бездушието на други.

Въпросите, които остават

Къде са виновните?

Защо са избягали?

И защо – според хората от района – разследването върви бавно и без яснота, въпреки очевидните данни за превишена скорост и гонка?

„Не можем да върнем Марти, но можем да поискаме справедливост. За него и за всички, които повече никога няма да се приберат у дома,“ допълват от сдружение „Ангели на пътя“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com