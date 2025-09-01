Потоп! Разкошно градче под вода, улиците - реки /ВИДЕО/

След Бургас, снощният потоп удари и разкошното морско градче Китен
Силен дъжд се изля вчера вечерта, предизвиквайки наводнения по улиците. Централната улица се превърна в река, предаде "Флагман". Meteo Bulgaria разпространи кадри от бурята.
Хора пък показаха чувство за хумор в социалните мрежи по повод ситуацията в Китен:
"Венеция? Пускайте годолите".
"Това дъжд ли е, едно време какви дъждове имаше".
"Ура имаме язовирче", пишат те.
Ето и кадри от бурята и как голяма улица заприлича на река:
