Потоп! Разкошно градче под вода, улиците - реки /ВИДЕО/

След Бургас, снощният потоп удари и разкошното морско градче Китен

Силен дъжд се изля вчера вечерта, предизвиквайки наводнения по улиците. Централната улица се превърна в река, предаде "Флагман". Meteo Bulgaria разпространи кадри от бурята.

Хора пък показаха чувство за хумор в социалните мрежи по повод ситуацията в Китен:

"Венеция? Пускайте годолите".

"Това дъжд ли е, едно време какви дъждове имаше".

"Ура имаме язовирче", пишат те.

Ето и кадри от бурята и как голяма улица заприлича на река:

