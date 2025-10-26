Пореден кошмар у нас. Има ранени и загинал

Автомобил е паднал в отводнителен канал на пътя между село Войсил и Съединение, Пловдивско.

Сигнал на тел. 112 е подаден половин час след полунощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, предаде БТА.

На място са установени водачът и две пътнички, които са транспортирани в болница. При оглед на местопроизшествието извън колата е открит още един пътник, чиято смърт е констатирана.

По случая е образувано досъдебно производство, причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват.

