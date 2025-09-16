Първо разкритие за кървавия кошмар в София

Стана ли ясна причината за жестоката катастрофа в столицата?

Гонка с друг автомобил довела до кървавия кошмар на Ботевградско шосе в София навръх първия учебен ден. Това показва видеозапис от камера, споделен в социалните мрежи.

На клипа се вижда как кола преминава по шосето като ракета, а секунда след това, със същата безумна скорост, лети и автомобилът, който се заби в дърво и се разцепи на две, пише marica.bg.



Тепърва, обаче, ще се установява дали това е реалната причина за жестоката катастрофа. Мнозина предполагат, че двамата шофьори са си спретнали улично състезание. Или пък е имало засечка помежду им, след което загиналият е тръгнал след него, за да му търси сметка. Има вероятност да няма връзка между двата хвърчащи автомобила.

"Със сликови гуми, със 218 км/ч, на връх първия учебен ден, когато слагаме раниците на гърбовете на нашите деца и ги изпращаме на училище, в същия ден поредния джигит се размаза на входа на София. Пълно безобразие и незачитане на правилата. Резултатът е един умрял, по-скоро размазан, този път без случайни жертви. Късмет, може би", написа в социалните мрежи Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.



Загиналият в сблъсъка с дърво е 48-годишен.

