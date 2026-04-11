Отличиха Созопол като "малкото Амалфи"

Созопол влиза в полезрението на британските туристи като бюджетна алтернатива на Амалфийското крайбрежие. Това пише британското издание Daily Mail, което определя един от най-старите български морски градове като „скрито бижу“ с впечатляващи гледки и значително по-достъпни цени.

С причудливите си къщи, калдъръмените улички и гледките към яркосините води, Созопол създава усещане, сравнимо с популярни италиански дестинации като Позитано и Чинкуе Тере. В същото време обаче остава далеч по-спокоен и по-малко пренаселен.

Според публикацията България отчита сериозен ръст в туризма, като през 2025 г. страната е посрещнала над 13,6 милиона чуждестранни посетители – увеличение с 2,7% спрямоЕксперти от туристическия сектор посочват, че страната предлага „луксозно изживяване на достъпна цена“.



„Въпреки че България се присъедини към еврото, цените на храна, настаняване и напитки остават значително по-ниски в сравнение с Гърция, Испания и Италия“, коментира Лора Еванс-Фиск от Eurochange, цитирана от Daily Mail. По думите ѝ бира може да струва под 2 евро, а хранене – около 10 евро.

Созопол е отличен като една от най-добрите бюджетни дестинации, предлагаща комбинация от културна атмосфера, морска кухня и гледки към скалистия бряг. Старият град впечатлява с автентичната си архитектура и панорамни ресторанти, които се превръщат в предпочитано място за наблюдение на залеза.

Освен Созопол, британското издание посочва и други български дестинации като Синеморец, плажа Велека, както и Тюленово и Варвара, които се сравняват с популярни гръцки и португалски курорти.

Общото между тях е едно – впечатляваща природа, по-малко туристи и значително по-ниски цени в сравнение с утвърдените европейски дестинации.

