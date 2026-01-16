Обявиха бедствено положение у нас! Кошмар в един град

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев обяви частично бедствено положение на територията на града за периода от днес (16 януари) до четвъртък (22 януари), включително. Причината е повредата на магистрален водопровод Ф300 на ул. „Матей Преображенски“ и настъпилите 5 аварии в неголям участък от именно тази тръба, поради което се наложи многократно спиране на водата в продължение на няколко дни. Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града, съобщиха от общината.

„Това частично бедствено положение ни дава възможност в съкратени срокове да бъдат предприети действия за преместване трасето на магистралния водопровод в имот, който е общинска собственост. Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с ВиК – Пловдив. Водното дружество ще осигури близо 400 м. водопроводни тръби, които са с диаметър Ф300 и издържащи на налягане 16 атмосфери.

Община Асеновград ще поеме финансирането за извършването на изкопните действия, оформяне на т. нар. „легло“, свързване на тръбите и прехвърлянето на новото водоснабдяване през новия водопровод. Целта ни е да се избегнат следващи проблеми. Няма обяснение, от страна на ВиК, защо точно в този участък се случват толкова чести аварии“, каза пред медии днес кметът д-р Христо Грудев. Той припомни, че общината сигнализира прокуратурата, на база документите, да се установи кой е допуснал изграждането на сграда над магистрален водопровод, предаде БГНЕС.

През последните години в община Асеновград са инвестирани общо близо 13 200 000 лв. без ДДС в подмяна на ВиК инфраструктура. Основното трасе, захранващо целия град (от Помпена станция Катуница до града), което е с дължина 9 км. и диаметър Ф500, беше подменено в периода 2021 г. - 2024 г. Положени бяха изцяло нови чугунени тръби, като стойността възлизаше на около 9 747 000 лв. без ДДС.

Проектът беше реализиран от ВиК – Пловдив, в партньорство с община Асеновград. Ако това не се беше случило тогава, днес вероятно, не 1/3, а цялата територия на града щеше да бъде без никакво водоснабдяване. Междувременно, беше изградена и инфраструктура с водопроводи и канализации на близо 2/3 от новосъздадения кв. „Баделема“ – със средства от републиканския бюджет - в размер на около 1 500 000 лв. без ДДС. Подмениха се и всички водопроводи по основните трасета на републиканския път Асеновград – Кърджали и Асеновград – Първомай. Беше изградено и ново водоснабдяване на с. Червен.

