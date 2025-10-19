Нов удар по джоба! Експерти със съвет

Малко увеличение на цените в сравнение с миналата година очакват в зимните курорти. На много места за настаняване резервациите за новогодишните празници вече са изчерпани. Експерти съветват да се правят ранни записвания, които в момента са по-изгодни.

В курорта Паничище се готвят за силен зимен сезон. С бърз достъп до любимите зимни занимания в подножието на Рилските езера, хотелиерите са убедени, че ще привлекат много гости – още повече, че цените там няма да бъдат променяни.

„Към момента не сме планирали увеличение на цените и те си остават абсолютно същите. Паничище предлага малко по-голямо уединение от останалите зимни курорти, невероятни гледки, писти за зимния сезон. През лятото пък е отправна точка за Рилските езера, така че очакваме добър сезон“, заяви пред NOVA Радостина Стоимирова, управител на хотел в Паничище.

Че зимата ще бъде успешна са сигурни и в село Баня, в подножието на Пирин. В региона се очаква леко увеличение на цените.

„Специално в храната – по заведенията, ресторантите, които обслужват туристическите зони – някъде около 10% ще бъде увеличението, предполагам. При спането увеличението е по-малко. Има известно увеличение, но всяка година предвид инфлацията има леко поскъпване. Няма драстично увеличение като цяло“, заяви Явор Капитанов, мениджър на хотел в с. Баня.

„В момента интересът е насочен основно към по-високите категории. Ние имаме много голямо ветрило на цените – всеки може да се придържа към бюджетите от миналата година и съответно да избира какво предпочита“, заяви Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма.

Местата за настаняване у нас в момента надвишават търсенето и тъкмо поради тази причина не се очаква скок в цените. Напротив – конкуренцията може да доведе до промоции.

„В момента могат да се намерят и най-добрите места за Коледа и Нова година. Ако някой иска да наблюдава по-добре програмата, да е по-близо до дансинга – до 15 ноември ще бъдат изчерпани абсолютно всички куверти“, каза Румен Драганов.

В бранша не очакват трудности в първия ден от Новата година, когато в ресторантите и хотелите ще трябва да се работи вече с евровалута.

„Ще бъдем подготвени на сто процента. Имам предвид, че никой няма да бъде ощетен – това можем да ви го гарантираме“, заяви Явор Капитанов.

„Няма да има абсолютно никакво сътресение“, заяви Румен Драганов.

Предварителните прогнози сочат, че около Коледа и Нова година в страната ще бъдат регистрирани около 720 000 пътувания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com