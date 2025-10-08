Никол Станкулова каза вълшебната новина!

Може да се каже, че идва първата добра новина за времето от доста дни насам.

През последните 24 часа интензивните валежи в страната продължиха, а най-много дъжд падна в североизточна България, като в Русе количеството успя да надхвърли 100 л на квадратен метър.

Това доведе до наводнения в някой части на града и сериозни затруднения особено в трафика, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Усложнената обстановка, обхванала страната, обаче вече е към своя край и през следващите часове времето ще започне постепенно да се успокоява, обясни тя.

Тази нощ и утре сутрин дъжд все още ще вали на изток, но вече слабо, с количество до към 10 - 20 л на квадратен метър. До обяд валежите навсякъде ще спрат и следобед облаците ще започнат постепенно да се разкъсват и намаляват. Вятърът обаче ще умерен, а в Дунавската равнина силен с посока от северозапад.

Сутрешните температури ще са от седем градуса в котловините на запад, до към 12 - 13 на изток.

Максималните стойности ще са по-високи в сравнения с предишните дни и ще достигат от 14 до към 19 - 20 градуса.

В планините обстановката и днес беше зимна, като силните снеговалежи продължиха. Така снежната покривка на много места успя да стигнат до 40-50 см, обясни Станкулова.

Утрешният ден ще започне с облаци и мъгли. Следобед в повечето районни слънцето ще започне да се показва, но все още ще бъде доста студено и ветровито. Температурите в зимните ни курорти ще достигат малко над нулата, а по върховете ще останат отрицателни.

През целия ден в петък и събота все още ще има заоблачавания, и на места в западна и северна България отново има риск от валежи. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.

В края на тази и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево, но пък все още ветровито. Сутрин ще е хладно, а максималните стойности ще достигат до към 21 – 22 градуса.

От вторник започва нов период с валежи и захлаждане, предупреди Никол Станкулова.

