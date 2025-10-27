Нещо страшно пълзи към България. Морски град е застрашен

Нещо страшно идва към България. През следващите 2–4 часа над граничните зони ще се разразят още гръмотевични бури, съобщават синоптиците от Meteo Balkans на страницата си в социалната мрежа.

"Условията за суперклетъчни гръмотевични бури ще бъдат благоприятни над северозападна Турция и около границата ни с нея. Бурите ще се образуват над зона, която благоприятства развитието на по-силни и по-добре организирани бури.

Очакват се условия за силни ветрове, интензивен дъжд и дори градушки", добавят те.

"Бурите ще окажат влияние в района на Бургас", предупреждават от Meteo Balkans.

