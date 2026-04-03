Несебър на протест. Приятелката на убития Стефан Денев разплака България

Днес в Несебър е ден на траур по повод убийството на Стефан Денев – уважаван гражданин и дългогодишен служител в Общинското звено по самоохрана. Денев почина след побой в Слънчев бряг, нанесен му при сблъсък между две компании. За престъплението е задържан 36-годишният Живко Георгиев от село Оризаре. По данни на разследването смъртта е настъпила вследствие на множество удари с ръце и крака в областта на главата и тялото на жертвата. Приятели и близки на починалия организират мирно шествие в града. Приятелката на убития разкри, че е бременна след 11 опита инвитро. Разбрала щастливата новина само 10 дни преди да загуби Стефан.

Според събралите се на близки на Денев, извършителят на убийството не е само един. Те искат истината и присъди за всички участници.

Георги Станев, приятел на Денев, разказа пред NOVA: "Всичко стана много бързо. Едно момче махна към Стефан, че става нещо. Той се качи нагоре, ние също. Стана за секунди - музика, тъмно, едно сблъскване, бутане. Потушихме навън този пожар, който избухна. Разделихме ги. Имаше заплахи".

Денев имал пререкание с въпросния Живко, като се опитал да му обясни, че той само се опитвал да раздели двете компании.

"Потушихме напрежението сутринта. Нататък не знам каква е истината. Ние се разделихме, хванахме си такси в посока Свети Влас, Стефан продължи в посока Несебър. Прибра се пеша, приятелката му има апартамент на 200 метра след инцидента. До последно не исках да повярвам, че е той. Като дойдохме тук, той беше покрит", каза още Станев.

Росица Стоянова, приятелката на убития, призова да се разкрие истината.

"Всички знаят, че (Живко - бел. ред.) не е бил сам. Онзи ден ми звънят от полицията и аз изпадам в истерия. После осъзнавам какво правя. Искаме справедливост. Днес е Стефан, утре всеки един от нас може да е", заяви тя.

Стоянова разкри, че е бременна: "Аз съм бременна. Това е 11-ият ни опит ин витро, положителен, и само 10 дни той можа да се радва на тази вест."

Майката на Стефан каза през сълзи: "Искам справедливост. Той беше толкова добър. Само е помагал на хората. Никога конфликти не е създавал. Да се вдигне цялата община, значи са го уважавали. Той беше добър човек. Няма да ми върнат детето, но искам всички, които са участвали, да бъдат наказани. Не е само един".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com