Наш град излиза на протест след нова трагедия на пътя

Жителите на Лом излизат на протест след поредната трагедия на пътя, при която жена загина, след като бе пометена на тротоар от автомобил, шофиран от 23-годишен мъж. Инцидентът, станал в четвъртък сутринта в квартал „Момин брод“, отново постави въпроса за липсата на контрол и системното пренебрегване на правилата за движение в района.

Фаталното утро в „Момин брод“

Катастрофата е станала малко след 9 часа в близост до една от входно-изходните артерии на града. Младият шофьор, който е пътувал от Брусарци към Лом, е бързал за работа. При опит да изпревари тежкотоварен автомобил колата му поднася, удря се в дърво на тротоара и помита преминаваща жена. Ударът е бил толкова силен, че пострадалата загива на място.

Според полицията 23-годишният водач има едва четири години шофьорски стаж, но вече е санкциониран седем пъти за различни нарушения на пътя. „Все още не може да се каже с каква скорост е карал, но със сигурност е била превишена“, заяви пред бТВ гл. инспектор Огнян Иванов, началник на „Охранителна полиция“ в Лом. Мъжът е задържан за 24 часа, а досъдебното производство е в ход.

Хроничен проблем без решение

Случаят разпали напрежение сред жителите на квартал „Момин брод“, които твърдят, че по улицата се шофира „с бясна скорост“ и никой не спазва ограничението от 40 км/ч. Още по-тревожно е, че в района се намира автобусна спирка, на която всеки ден чакат ученици. Хората настояват за изграждане на легнали полицаи, камери и постоянен полицейски контрол.

Данните, представени от гл. инспектор Иванов, потвърждават тревожната тенденция – само от началото на годината по тази отсечка са установени над 200 нарушения на скоростния режим. За местните жители трагедията не е инцидент, а закономерен резултат от бездействие и липса на превенция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com