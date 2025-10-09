Наредиха евакуация до голям наш град!

Заради сериозна опасност, кметът на Русе обяви 24-часова евакуация за село Николово заради дига на язовир.

Ситуацията е критична, тъй като има компрометирано място на дигата, като вече се вземат превантивни мерки.

На място са кметът на Русе Пенчо Милков и екипът му, както и кметът на Николово Златан Ванев, полиция и техника. Задействана е и системата BG-Alert.

Кметът Пенчо Милков каза, че е обявил частично бедствено положение и 24-часова евакуация на хората, които живеят в къщи на около 150 метра по поречието на река Сараджийска от двете ѝ страни. Това се прави по съвет на специалистите на място.

„По-добре да не се окажат прави и само да има неудобство за хората, но според експертите евакуацията е наложителна“, каза още Милков.

За Мартен и Сандрово също е задействана системата BG-Alert с предупреждение за готовност за евакуация, тъй като реката минава оттам.

Засега за постоянно се спира движението към Лесопарка, обясни кметът на Николово Златан Ванев. Той също определи ситуацията като много сериозна.

Пенчо Милков каза още, че снощи е бил на оглед на място и всичко е било наред, но е се е стичала вода като река, съобщи БТВ.

