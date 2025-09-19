Напрежение в БНТ! Спира ли работа

Служители на Българската национална телевизия ще проведат едноседмична стачка в периода от 24 септември до 1 октомври.

Това съобщава OFFNews, позовавайки се на свои източници. Основните искания на протестиращите са повишаване на възнагражденията и подобряване на условията на труд.



По информация на медията е създаден инициативен стачен комитет, който вече е уведомил генералния директор извън мандат Емил Кошлуков за предстоящите действия. След изпращането на уведомлението обаче срещу стачката е започнал натиск, твърдят организаторите.



Инициативата идва от оператори, режисьори, монтажисти и звукорежисьори на БНТ, като част от репортерите също са заявили готовност да се включат. Според OFFNews в инициативния комитет участват около 900 души, но все още не е ясно колко точно ще се включат в стачните действия.



Стачката няма да доведе до спиране на излъчването на БНТ, но ще ограничи работата на служителите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com