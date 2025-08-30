Млада надежда в спорта е загиналото момче край Айтос

Излязоха нови подробности за трагедията край Айтос.

Младата надежда в планинското колоездене от бургаския отбор DragZoneRacing Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос снощи.

Това научи Флагман.бг от свои източници. 19-годишният младеж е подкарал лекия автомобил Ауди А6 на баща си Жеко, с който застигнал и блъснал Ауди А3.

Младият бургазлия през 2024 година е завършил Морското училище. Имал планове да следва висшето си образование извън Бургас. Изкарал шофьорска книжка веднага щом навършил пълнолетие. И оттогава бил активен шофьор. Нямал собствена кола, ползвал тази на баща си.

Голямата му страст обаче е била планинското колоездене, като от години професионално се занимавал със спорта. Редовно участвал в състезания в цялата страна, представлявайки отбора на DragZoneRacing и почти всеки път се класирал на призови места.

„Щом се качи на колелото, ставаше друг човек, обожаваше и живееше за този спорт. На арената даваше всичко от себе си. Имаше голям талант, беше изключителен състезател. Много жалко, отиде си едва на 19 г.“, казаха близки на Георги от спортните среди.

„Снощи на мястото на фаталната катастрофа пристигнаха и родителите му. Майка му Петя и баща му Жеко бяха в шок и афектирани от трагедията, крещяха на полицаите и блъскаха. Искаха да видят колата и момчето. Баща му обясняваше, че автомобилът е негов и има право да отиде до него. Картината беше смразяваща“, разказаха свидетели, присъствали на огледите снощи.

При инцидента има и пострадал – 20-годишният Мерт Емурла от руенското село Люляково. Той е шофирал Опела, който изпреварвал Шкода Октавия, управляван от чешки гражданин. Двата автомобила се блъскат в аудитата, спрели на пътя при първоначалния удар. Именно така се стига до фаталния край на Георги.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com