Мика Зайкова каза голямата истина за пенсионерите

Мика Зайкова каза много важни неща за бъзещето на пансионната система.

Усилията на правителството трябва да бъдат насочени към увеличаване на приходите в пенсионната система, тъй като средната пенсия от 1 013 лева е 50% от разходите, които човек трябва да прави за един месец, и онези пенсионери, които взимат около средната пенсия, мизерстват.

Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ финансовият експерт Мика Зайкова.



Според специалиста първото нещо, което трябва да се направи, е Пенсионният фонд да се очисти от всички паразитни плащания, които нямат връзка с осигурителния принос, като т.нар. социални пенсии, които според нея са си "чиста социална помощ“, както и доплащанията по ТЕЛК-ове и други добавки.

Другото важно нещо, което трябва да се направи, е да се премахне на максималния осигурителен доход, тъй като "максималният осигурителен доход и максималната пенсия произвеждат бедни пенсионери“.



Максималната пенсия трябва да се увеличава постепенно, за да не се изчерпи този ресурс: "Така в рамките на 10 години ще се намали дефицитът и ние няма да крадем от бъдещето на нашите деца, защото дефицита в Пенсионния фонд се плаща от бюджета.“

Вноската за Втория и Третия стълб трябва бавно да се увеличава, посочи още финансовият експерт, като частните пенсионни фондове е необходимо да се включат в операции, които носят по-висока доходност със съгласието на осигуряващите се.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com