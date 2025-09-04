Извънредни мерки в София заради кошмара с трамвая

Подобряване на условията на труд, купуване на нови превозни средства, подобряване на пътната инфраструктура са сред мерките, които трябва да бъдат взети, за да се предотвратяват инциденти като този от 2 септември, когато трамвай по Линия №22 излезе от релсите и нанесе сериозни щети.

С това заключение излязоха от Комисията по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет, предаде БНР.

Днес беше изслушан Евгени Ганчев, който е директор на Столичния електротранспорт във връзка с инцидента. Той трябва да изготви план за действие, който да гарантира сигурността в общинското предприятие и предотвратяването на подобни катастрофи в бъдеще.

Ще бъдат преместени хора от една позиция на друга, за да се подобри работата им в Столичния електротранспорт, обясни Ганчев, който посочи подробности за катастрофата с трамвая.

"На бул. "Шипченски проход" водач на мотриса 41774176 от 22-ра линия, който се включва за работа по разписание, спира нерегламентирано, за да си вземе кафе. При напускане на возилото извършва само част от необходимите операции за обезопасяване на трамвая. Впоследствие се установи, че външни лица, през странично стъкло, пипат управлението на трамвая и привеждат мотрисата в движение. На "Шипченски проход" и "Ситняково" той дерайлира. Нанася щети на подлеза и на шест автомобила. За щастие, няма пострадали хора".

Четири станаха инцидентите с превозни средства на Столичния електротранспорт през последните дни. Водачите ще получат извънреден инструктаж, ще им бъде припомнено и как се обезопасява трамвай или тролей.

Независимият общински съветник и синдикалист Ваня Григорова призова да не бъде наложено най-тежкото наказанието на водача, който може да получи последно предупреждение за уволнение или да бъде уволнен.

"Вината не е изцяло във ватмана. Случва се водачи на превозни средства да слизат, защото имат чисто човешки нужди – от кафе и храна. Трябва да се осигури възможност на тези хора, на последните спирки, поне да могат да си купуват".

Има случаи, при които водачът напуска кабината, за да извършва служебните си задължения, обясни още Григорова, визирайки преместването на стрелки с лостове.

Правилата за работа трябва да се спазват, категоричен беше Андрей Зографски от "Спаси София", който призова колегите си в Комисията по транспорт и пътна безопасност:

"Най-накрая да се изтегли заем за закупуване на нови трамваи. Те са най-скъпата и най-старата част от нашата система.

Няма как да се случва повсеместно напускане на кабините и това да остава без санкции.

Контрол няма. Има проформа контролен център, който реагира само на извънредни ситуации".

Председателят на Комисията по транспорт и пътна безопасност Иван Таков посочи, че това, което е гласувано, се изпълнява от електротранспорта.

"Кметът и ние трябва да си свършим работата по осигуряване на финансирането".

