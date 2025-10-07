Честит рожден ден на легендарния режисьор Теди Москов

Рожден ден днес има легендарният режисьор Стефан (Теди) Москов. "Стандарт" му пожелава щастие, здраве, късмет и професионални успехи.
Празнуват още:
Асен Ягодин, банкер, член на УС, изпълнителен директор на Пощенска банка
Проф. Александър Янчулев, учен и политик, бивш кмет на София
Анастасия Ингилизова, актриса
Валентин Василев, политик
Деян Славчев-Део, тв водещ
Инж. Иван Лазаров, кмет на Вършец
Иван Радоев, актьор
Кристина Янева, актриса
Любомир Иванов, математик, бивш председател на Атлантическия клуб
Д-р Владимир Иванов, началник отделение по Ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“
Доц. д-р Десислав Врачански, началник отделение Гръдна хирургия в УМБАЛ „Софиямед“
Златозара Савчева, ръководител „Информационни и комуникационни технологии“ в УМБАЛ „Софиямед“
