Честит рожден ден на Искра Михайлова

Рожден ден днес празнува първата дама на ДПС-Ново начало Искра Михайлова – зам.-председател на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало.

Лъчезарна, сърдечна и винаги близо до хората, за нея невъзможни неща няма. С огромната си експертиза във външната политика, местната власт, инфраструктурата, екологията, културното наследство тя еднакво бързо и ефективно решава проблеми както в Европейския парламент, където бе достойното лице на България, така и в родното Народно събрание, където работи за националната инвестиционна програма, доходите на българите, развитието на регионите, мерките срещу липсата на вода, опазването на паметниците на културата, пренасянето на библиотеките в бъдещето. Все неща, които връщат държавата на хората.

„Стандарт“ й пожелава много здраве, лично щастие и вдъхновение, с което да предава опита си на младите и да продължава да прави Чудеса!

Днес празнува и председателят на УС на „Асарел-Медет“ АД инж. Делчо Николов.

Да почерпят още:

Антонина Зетова, бивша националка по волейбол

Войн Войнов, емблема на ФК „Левски“

Искрен Пецов, певец и композитор

Любомир Пеевски, писател

Сашо Дончев, предприемач, изпълнителен директор на "Овергаз"

Стефан Рядков, актьор

