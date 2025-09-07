Честит рожден ден на Искра Михайлова

Рожден ден днес празнува първата дама на ДПС-Ново начало Искра Михайлова – зам.-председател на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало.
Лъчезарна, сърдечна и винаги близо до хората, за нея невъзможни неща няма. С огромната си експертиза във външната политика, местната власт, инфраструктурата, екологията, културното наследство тя еднакво бързо и ефективно решава проблеми както в Европейския парламент, където бе достойното лице на България, така и в родното Народно събрание, където работи за националната инвестиционна програма, доходите на българите, развитието на регионите, мерките срещу липсата на вода, опазването на паметниците на културата, пренасянето на библиотеките в бъдещето. Все неща, които връщат държавата на хората.
„Стандарт“ й пожелава много здраве, лично щастие и вдъхновение, с което да предава опита си на младите и да продължава да прави Чудеса!
Днес празнува и председателят на УС на „Асарел-Медет“ АД инж. Делчо Николов.
Да почерпят още:
Антонина Зетова, бивша националка по волейбол
Войн Войнов, емблема на ФК „Левски“
Искрен Пецов, певец и композитор
Любомир Пеевски, писател
Сашо Дончев, предприемач, изпълнителен директор на "Овергаз"
Стефан Рядков, актьор
