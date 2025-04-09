Честит рожден ден на Горица Грънчарова

Рожден ден днес има Горица Грънчарова, заместник-председател на Сметната палата. "Стандарт" й пожелава здраве, лично щастие и професионални успехи.
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