Честит рожден ден на Горица Грънчарова

Рожден ден днес има Горица Грънчарова, заместник-председател на Сметната палата. "Стандарт" й пожелава здраве, лично щастие и професионални успехи.

Празнуват още:

Ген. Васил Василев, бивш директор на ГДНП и бивш председател на комисията по етика и феърплей към БФС

Емил Димитров-син, бизнесмен

Доц. Николай Алексиев, художник

Ивайло Филипов, изпълнителен директор на "Информационно обслужване"

Михаил Александров, бивш състезател по плуване, национален рекордьор по няколко дисциплини

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com