БСП манипулира, вместо да е работеща опозиция

- Г-н Кирилов, нов атентат в Англия взе поредните невинни жертви. Стига вече, каза Тереза Мей и обяви, че властите на Острова ще приемат ново антитерористично законодателство. Кое е най-силното оръжие срещу терора?

- Да бъдем обединени и да не се поддаваме на страха от тероризма. Искам да изкажа моите съболезнования на всички близки на загиналите и пострадалите от терористичните актове.

- През изминалата седмица бе отхвърлена поисканата от БСП оставка на председателя на парламента Димитър Главчев. От левицата направиха прочит, че четирите гласа разлика при гласуването е вид удар към управляващото мнозинство. Стабилно ли е мнозинството в 44-тия парламент?

- Няма как да съм съгласен с такова тълкуване. БСП показва непрекъснат и необратим стремеж към заблуждение и манипулация на избирателите. Не съм изненадан от тази тяхна интерпретация на вота. Най-важен е обаче резултатът от това гласуване. Димитър Главчев защити действията си. Така той напълно правилно и обосновано ще продължи да изпълнява задълженията на председател на Народното събрание. Нека да разгледаме обаче подхода на БСП. През цялото време от старта на 44-тия парламент колегите от опозицията проявяват стремеж към провокация, за да могат да изведат след това обратни тези и да излъжат наново обществото. Това важи и за мотива им за езика на омразата, и за неистинните им твърдения за законодателната работа на стартиращото 44-то Народно събрание. Аз мисля обаче, че вместо да се занимават с глупости и внушения, БСП биха могли да бъдат една ефективна работеща парламентарна опозиция.

- От ГЕРБ вече представихте идеи за законодателни промени във връзка с ангажимента на правителството да сложи край на войната по пътищата. Какво предвиждат тези изменения?

- Тези промени представляват продължение на измененията, които направихме преди една година в Закона за движение по пътищата и в Наказателния кодекс. След тях вече се прилага принудителната мярка за сваляне на регистрациионните табели на превозното средство при нарушение. Със законодателните предложения сега се цели подобряване на действието на тази мярка както по отношение на лицата, така и във връзка със собствеността на моторното превозно средство. Свалят се номера тогава, когато автомобилът се управлява от лице без свидетелство за управление, пиян или дрогиран шофьор. В законопроекта ни има изменения и по отношение на видеонаблюдението по пътищата, както и възможността за издаване на наказателни постановления при нарушения, установени в резултат на видеонаблюдение. Тук колегите се стремят да решат казуса, който бе възникнал с едно тълкувателно решение на Върховния административен съд относно уведомяването за наличие на камера на пътя. Този опит заслужава подкрепа. Личното ми мнение е, че пътят е публично място и всеки участник в движението би следвало да съобразява, че на такова място би могъл да бъде обект на видеонаблюдение.

- Правосъдното министерство обяви законодателни промени, насочени към предсрочното освобождаване на затворници. Чуха се мнения, че това се прави заради казуса с възможността да бъдат освободени от затвора двама от „Наглите". Така ли е и кои са най-съществените изменения, които се правят?

- Категорично отхвърлям всякакво твърдение, че приетите изменения в Закона за изтърпяване на наказанието и задържане под стража имат каквато и да е връзка с казуса „Наглите" и исканията за предсрочно освобождаване от двама от тях. Искам да подчертая, че тези промени са разработвани достатъчно дълго време от Министерство на правосъдието и са в изпълнение на изискванията на Европейския съд включително и на правозащитните организации към Съвета на Европа. Този закон бе отдавна задължение за Република България и дори го изпълнихме със закъснение. Това не е каприз, който законодателят по една или друга причина си е позволил. Напротив – търпяхме обвинения, че много бавим решенията по тези пилотни дела. Нека да припомним и какво представляват въпросните приети промени. С тях се установи минимално необходимата задължителна площ за всяко едно лице, изтърпяващо наказанието „лишаване от свобода". Установихме и по-стриктен контрол по отношение на надзирателите в местата за лишаване от свобода. Променихме отговорността по отношение на действалите до сега комисии, които са за преместване или промяна на режима на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода" и за предсрочно освобождаване. Махнахме формата комисия заради анонимността на участниците. Законодателното решение, което сме установили, е, че всеки един специалист от посочените в закона – директорът на затвора, зам.-директорът по изтърпяване на наказанията, психиологът, социалният работник трябва да дадат лични, индивидуални заключения, с които подписват и поемат лична отговорност. По този начин дори сме увеличили отговорността при тези процедури. По отношение на контрола – усилили сме правомощията на съда и сме дали разпоредби с най-възможния обхват за събиране на доказателства за това дали лицето се е поправило или не се е поправило, за да могат съдилищата максимално обективно да формират личното си убеждение. С всичко това сме изпълнили европейските изисквания, според които задържаното лице трябва да може да направи искане за предсрочно освобождаване. Европейският стандарт е да не се посяга на възможността всяко лице, изтърпяващо наказание, да прави изявления. Трябва да е ясно, че по никакъв начин не е променен реда, при който съдът взема окончателното решение за предсрочно освобождаване. Напротив – увеличили сме субектите, които могат да обжалват решението на съда с оглед да се контролира едно такова решение. Отново подчертавам, че тези изменения са абсолютно принципни, съобразно стандартите и изискванията на Европа. Груба манипулация и злоупотреба е нещо, което е принципно, да се конкретизира и интерпретира, насочено към конкретен казус. Подчертавам още, че евентуалното предсрочно освобождаване на лица не означава премахване на всички мярки и наказания. Ако има предсрочно освобождаване, съдът може да наложи изпитателен срок или пробация. Тук вече е моментът да споменем за сегашните предложения за законодателни промени от страна на Министерство на правосъдието. Те предвиждат в тези хипотези, за да се контролира неотклонението на лицето, да могат да се използват технически средства като гривни.

- След заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) премиерът Бойко Борисов подчерта, че парламентът го чака много работа. По този въпрос той изброи Закона за вероизповеданията с оглед на ограничаване на възможността чужди държави да се намесват във вътрешните работи на България, както и промени в Изборния кодекс, свързани с уседналостта. Означава ли това, че ГЕРБ предвижда конкретни промени в изборните правила?

- При всички положения би следвало да се съобразим с конкретната ситуация, която се наблюдава напоследък в политическия процес в Република България. ГЕРБ веднъж вече бяхме провокирани от опит на президента Румен Радев да въведе уседналост за всички видове избори. Тогава реагирахме политически отрицателно. Това не означава обаче, че не сме склонни да дебатираме тези въпроси. Все пак доколкото говорим за парламентарни избори продължаваме да смятаме, че уседналостта би била една крайна мярка. Тя е приложима по-скоро при местните избори. Не би следвало съвсем да се отнема възможността на българите в чужбина да гласуват. По отношение на Закона за вероизповеданията преди няколко дни всички политически сили отговаряхме на въпросите на Венецианската комисия, тъй като те очевидно разглеждат жалба в тази връзка. Запознали сме ги с измененията, които бяха предлагани от други политически партии в миналия парламент. Става дума за колегите от „Обединени патриоти". Тук би следвало принципно да съобразяваме, че вероизповеданията не могат да се използват като пропаганден инструмент в изборния процес и в предизборната кампания.

- В изказването си след КСНС премиерът спомена за идеята държавата да се грижи за училища например за имами. Това преминава ли по някакъв начин през законодателни промени?

- Всяко законно регистрирано вероизповедание, което спазва изискванията на българското законодателство, има право на обучителен процес. Въпросът е да се спазват изискванията такива, каквито са в закона. Този въпрос обаче е една от ключовите компетентности на дирекцията по вероизповеданията към Министерски съвет. Очевидно е, че в тази дискусия се има предвид не тези училища, които отговарят на изискванията на закона, а други, които точно обратното – не изпълняват изискванията на закона и не са получили съответната регистрация.

- Какво да очакваме през тази парламентарна седмица? Дали заседанията ще са по-дълги от 30 минути?

- Изключително важно е да уточня, че само през четирите дни на изминалата седмица ГЕРБ внесохме няколко законопроекта – Закона за концесиите, законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), който включва изменение и в Закона за задълженията и договорите, огромен проект за изменение на Административно процесуалния кодекс. Ако направите и най-беглата справка в деловодството на 44-то Народно събрание ще видите, че внесените от ГЕРБ законопроекти са два пъти повече от законопроектите на БСП. А и те са толкова тяхни, че или са предложени от омбудсмана Мая Манолова, или са кавъри на отхвърлени законопроекти в предходни Народни събрания.





