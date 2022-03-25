38 софийски храма с касички на БЧК за пострадалите от войната 

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, Софийска света митрополия – отдел „Милосърдие и благотворителност“, в сътрудничество с Българския червен кръст организират благотворителна акция за събиране на средства в столичните храмове чрез поставяне на касички, които да бъдат на разположение на желаещите да подкрепят пострадалите от войната в Украйна.Касички са поставени в 38 храма.Събраните средства ще се разпределят на бежанците от Украйна в България, както и на пострадали граждани в Украйна.За всеки, който иска да помогне с финансови средства - на страницата на Софийска света митрополия е публикувана и банкова сметка за набиране на средства за пострадалите от военните действия в Украйна.Храмовете, в които е поставена касичка на Софийска митрополия и БЧК:

1. "Св. Александър Невски", пл. "Св. Александър Невски"

2. "Св. ап. Андрей Първозваний", ул. "Опълченска" № 112www.svandrei-sofia.info

3. "Св. цар Борис", кв. Овча купел, ул. "Феникс", бл. 33

4. "Св. Богородица - Животворен източник", кв. Подуене, ул. "Родина" № 1

5. „Въздвижение на Светия Кръст Господен“,кв. Лозенец, бул. "Джеймс Баучер"www.vazdvijenie.bg

6. "Възнесение Господне", кв. "Ситняково"(срещу Румънското посолство)

7. "Възкресение Христово", ул. "Възкресение" № 628. "Св. вмчк Георги", бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 90

9. "Св. вмчк Георги" - Ротонда, бул. "Княз Дондуков" № 2, Двора на Президентствотоwww.svgeorgi-rotonda.com

10. "Св. вмчк Георги", кв. Дървеница, ул. "Софийско поле" № 18www.svgeorgi.com

11. "Св. вмчк Димитър", кв. Хаджи Димитърул. "Васил Петлешков" № 70

12. "Св. Дух", кв. Надежда, ул. "Авксентий Велешки" № 32А

13. "Св. Благовещение", ж.к. Дружба 2, ул. „Цветан Лазаров“www.svetiilia.bg

14. "Св. пророк Илия", кв. Княжево,бул. "Цар Борис III" № 357

15. "Св. Йоан Богослов", ж.к. Левски - Г,бул. „Владимир Вазов“

16. "Св. Кирил и Методий", кв. Красно село,ул. „Царица Елеонора“ № 6www.anafora.bg

17. "Св. Кирил и Методий", ул. „Георг Вашингтон“ № 47 (на Женския пазар)www.symvol.org

18. "Св. Климент Охридски", ж.к. Люлин - 6ул. „Джавахарлал Неру“ № 1

19. "Св. Наум Охридски", ж.к. Дружба 1(до езерото)

20. "Св. вмчца Неделя", пл. „Св. Неделя“ № 18www.sveta-nedelia.org

21. "Св. Николай Мирликийски", ул. „Цар Калоян“ № 8 svetinikolay-sofia.info

22. "Св. Николай", кв. Горна баня, ул. „Урал“ № 2

23. "Св. Николай", кв. Връбница, ул. „Т. Велев“ № 11

24. "Св. вмчк Николай Софийски", ул. „Пиротска“ № 76 www.sveti-nikolai.com

25. "Св. вмчк Пантелеймон", кв. Боянаул. „Десислава“ № 4

26. "Св. Петка" - старинен храм, ул. „Цар Калоян“ № 9www.hramsvetapetka.org

27. "Св. мчца Параскева", ул. "Г. С. Раковски" № 58 www.hram-sveta-paraskeva.com

28. "Св. ап. Петър и Павел", кв. Разсадника, ул. „Д-р Калинков“ № 27 www.apostolite.com

29. "Покров Богородичен", ул. „Г. Д. Зографина“ № 2 www.hrampokrov.com

30. "Преображение Господне", ул. „Ралица“ № 2

31. "Рождество Богородично", ул. "Балканджи Йово" № 18

32. "Рождество Христово", ж.к. Младост 3, бул. „Филип Аврамов“ www.рождество-христово.org

33. "Св. Седмочисленици", ул. „Граф Игнатиев“ № 25 www.svsedmochislenitsi.com

34. "Св. София - Премъдрост Божия", ул. "Париж" № 2

35. "Св. Троица", кв. Разсадника, бул. „К. Величков“ № 28

36. "Св. Троица", кв. Гео Милев, ул. „Манастирска“ № 45 www.sveta-troitsa.eu

37. "Успение Богородично", ул. „Отечество“ № 3

38. "Св. вмчк Георги", кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе“ № 75www.hramsvetigeorgi.com