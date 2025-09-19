Ужасна драма с разстреляните край София ОБНОВЕНА

Много тежък криминален случай в близост до столицата.

Полицията разследва тежък инцидент от последните минути. Трима души са открити застреляни в джип в района на Сливница, Област София, съобщи бТВ.

47-годишен мъж, 45-годишна жена и 18-годишно момче са намерени с огнестрелни рани в слепоочията в автомобил.

Инцидентът е между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Колата е открита в нива. Сигналът е подаден в 16:30 часа.

Екип на Спешна помощ е констатирал смъртта. МВР разследва всички версии.

От пресцентъра на МВР излязоха с първа официална информация по повод тежкия инцидент край Сливница.

Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница.

При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години и техният 26-годишен син. Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието.

По данни на БНТ, тримата са оставили предсмъртно писмо, от което става ясно, че са стигнали до крайното решение заради тежък здравословен проблем с момчето, информира БНТ.

