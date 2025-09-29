Ужас! Луд изпотроши куп магазини в София

Ненормалник нанесе куп щети в столицата.
Чужденец счупи витрини на седем обекта на столичния булевард „Мария Луиза”, научи Нова телевизия.
Сред обектите са магазини и хотели. В раницата на мъжа е открито паве.
Хулиганската проява е станала снощи след 21:00 часа. Мъжът е задържан в 3-то РУ.
Полицията се опитва да разкрие самоличността му. Започват разпити на собствениците на обектите за установяване на размера на щетите.
