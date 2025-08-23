След гонка и катастрофа ето какво откри полицията

След гонка и катастрофа полицията задържа бус с 24 нелегални мигранти в Бургаско.

Шофьорът на превозното средство избяга, а то тръгна по инерция и удари паркирани коли. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Операцията на служителите на Главна дирекция "Гранична полиция" е преминала тази вечер, като униформените са установили в село Лозенец бус с 24 бежанци, представящи се за граждани на Афганистан.

Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейската проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в селото. С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са предприети действия за спирането му, но шофьорът побягнал, а превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани автомобила. Нанесени са им леки материални щети.

Работи се активно за издирването на избягалия водач.

Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.

Малко по-рано на КПП "Караагач" служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан. Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават, съобщава dir.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com