Радан Кънев изби рибата с коментара за сина си!

Синът на евродепутата Радан Кънев, който бе спипан тази нощ с марихуана, вече е освободен от Шесто районно.

От СДВР коментираха, че акция срещу притежанието на наркотични вещества се провежда цяла седмица. Тя тече и в момента.

Само в Шесто районно от вчера са задържани три лица, две от които непълнолетни. От МВР не потвърждават самоличността им.

Пред bTV Радан Кънев съобщи, че непълнолетният му син е бил спрян за проверка тази сутрин около 9 часа. Според евродепутата, младежът е бил само проверен, не и задържан.

При обиск у 17-годишния Борис е намерена марихуана. Радан Кънев отказа да коментира информацията, но не отрече при проверката у сина му да е имало канабис.

