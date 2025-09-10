Извънредно решение за Никола с АТВ-то

Вече има ново,по-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който прегази петима с АТВ в Слънчев бряг.

18-годишният ученик беше изведен в сряда от ареста в Бургас към прокуратурата, за да чуе обвинението в причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици.

Защитата на Бургазлиев ще поиска ново изследване на кръвната проба след като първата показа следи от марихуана.

18-годишният е чул по-тежкото обвинение и е дал допълнителни разяснения около инцидента на 14 август, при който с АТВ помете петима пешеходци в „Слънчев бряг“.

На излизане от Окръжната прокуратура в Бургас Никола Бургазлиев отказа коментар пред медиите.

Единственото, което изрече, беше „съжалявам“, докато беше отведен от залата.

Като български гражданин, като човек изказвам най-дъолбоките съболезнования към семейството на починалата Христина. Светлина на пътя ѝ и бог да прости всички, които са причинили това тежко престъпление.

Това заяви преди тов адвокат Галина Колева, защитник на Никола Бургазлиев, който през август причини фаталния инцидент с АТВ, пратил няколко души в болница, в резултат на който почина майката, а синът ѝ Мартин все още е в тежко състояние в болница.

"След смъртта на Хриси делото вече е подсъдно в окръжна прокуратурата. Има нов прокурор, който прецизира обвинението. Призовани сме за извършването на днешното действие. Ще се запознаем с това, какво ще му повдигне прокуратурата като ново обвинение", каза още тя.

