Изненада с Паскал. Какво се случва

Прокуратурата не е протестирала отказа на Софийския градски съд да пусне от ареста разследвания за контрабанда Никола Николов-Паскал. Той остава на свобода. В Софийския апелативен съд не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му парична гаранция от 50 000 лева.

Няма официална информация защо прокуратурата, която само преди дни настояваше, че извън ареста, Паскал може да извърши друго престъпление, се е отказала да протестира паричната му гаранция, предаде БНР.

Припомняме, че Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.

При гледане на мярката му за неотклонение в Софийския градски съд съдия Аделина Иванова цитира показанията му пред Антикорупционната комисия, че бил чувал, че част от групата са и бившите министри на "Продължаваме Промяната" Асен Василев и Бойко Рашков.

