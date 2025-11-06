Филм на ужасите в Бургас! Жертвите са шест

Шест човека загинаха тази вечер след брутална гонка между каналджии и полицаи, завършила с потопен в Бургаското езеро автомобил, узна ексклузивно репортер на Флагман.

На място има три патрулни коли на полицията и пожарна, а трафикът на кръстовището между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“ е буквално парализиран.

Гонка между коли на Гранична полиция и румънска Шкода завърши с автомобил, потопен в езерото край бул. „Тодор Александров“ в Бургас, предава репортер на Флагман. На мястото има сериозно задръстване, тъй като полицаи са блокирали околовръстния път.

Лекият автомобил на каналджиите е бил забелязан в района на с. Ясна поляна от униформените. Те са опитали да го спрат за проверка, но вместо да се подчини на разпорежданията, водачът е натиснал газта.

Гонката е продължила до входа на Бургас, като в района на ул. „Спортна“, шофьорът е загубил контрол заради високата скорост и мократа настилка и се е озовал във водата.

Директорът на РД "Гранична полиция" Лъчезар Момчев заяви пред Флагман, че опитите да бъде спряна Шкодата са продължили по цялото трасе в посока Бургас. Автомобилът е с румънска регистрация, по първоначални данни се е движил с над 160 км/ч.

На КПП "Пода" автомобилът профучал с изключително висока скорост. Това, което до тук е ясно е, че вътре са били четирима или петима души. Малко преди кръстовището между бул. "Тодор Александров" и ул. "Спортна" водачът губи контрол заради мократа настилка и полита вляво към блатото.

