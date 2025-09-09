В   УМБАЛ „Лозенец“  ще преглеждат безплатно женските сърца

Безплатни кардиологични прегледи за жени, организират специалистите от УМБАЛ „Лозенец“. Те ще се проведат от 15 до 19 септември в Женския кардиологичен център към болницата, ще се извършват след предварително записване на тел. 02/ 96 07 682, уточняват от Центъра .

„Сърцето на жената е различно от това на мъжа – не само емоционално, но и физиологично. Женското сърце е по-малко по размер, бие по-бързо и често реагира по различен начин на сърдечно-съдовите заболявания. Симптомите при жените нерядко са по-нетипични – вместо класическата болка в гърдите, може да се проявят със задух, умора, гадене или болка в гърба и челюстта. Това често води до забавена диагностика и недооценяване на риска.

Именно затова е създаден Женският кардиологичен център към УМБАЛ „Лозенец“ – място, където вниманието е насочено специално към сърдечното здраве на жените“, казват от болничното заведение.

В съвременните клинични проучвания се наблюдават парадоксални различия между половете, като жените имат по-лека стеноза на коронарната артерия и относително запазена функция на лявата камера, но по-високи нива на миокардна исхемия и смъртност в сравнение с мъжете на същата възраст. В тази връзка подценяването на характеристиките на хода на тази патология при жените наскоро беше заменено със значително увеличение на изследванията по този проблем, казват от Центъра и призовават дамите да се възползват от възможността за професионална консултация и индивидуални препоръки от специалистите на УМБАЛ „Лозенец“.

Женски Кардиологичен Център към УМБАЛ "Лозенец" е първият по рода си в България, който е създаден да предоставя висококачествена медицинска грижа, специално насочена към сърдечносъдовото здраве на жените.

