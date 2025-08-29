Променливите теператури предизвикват стрес в сърдечно-съдовата система

С настъпването на есента трябва да обърнем внимание на сърдечното си здраве, апелират кардиолозите от УМБАЛ“Лозенец“. Причината е, че резките температурни разлики между студените утрини и нощи и топлите часове през деня поставят сърдечно-съдовата система под сериозен стрес. Кръвоносните съдове се свиват и разширяват, кръвното налягане се колебае, а сърцето работи под допълнителен стрес. И това е предизвикателство не само за хората с високо кръвно налягане.

„Пренастройването на сърдечно-съдовата система към есенно-зимния период е процес, който не се базира единствено на саморегулация, а изисква фина кардиологична консултация, съобразена с физиологичния терен, върху който стъпва съвременната кардиотерапия. Рязката температурна разлика между студените утрини и нощи и топлите часове през деня поставя сърдечно-съдовата система под сериозен стрес. Кръвоносните съдове се свиват и разширяват, кръвното налягане се колебае, а сърцето работи под допълнителен стрес“, уточняват от болничното заведение.

„Скъпи пациенти, не гледайте на консултациите само като на корекция на медикаментозната терапия, а като на цялостен подход към здравето. Той включва:

Консултиран и съобразен начин на живот

Пълноценно хранене

Ментална култура и баланс

и други индивидуално подбрани елементи, които заедно подпомагат здравето на сърцето и сърдечно-съдовата система.

Успешното лечение започва с точната диагноза. Нашите специалисти по сърдечни заболявания ви изслушват и отделят време да разберат вашите симптоми и притеснения. Те използват съвременни диагностични техники, за да откриват заболяванията по-рано и да предоставят грижи, които могат да променят живота. Възможно е да преминете през няколко изследвания, за да може медицинският екип да установи точно причината за вашите симптоми. След това, заедно с вас, те изготвят лечебен план, съобразен с вашите нужди и цели“, апелират специалистите.

В тази връзка УМБАЛ „Лозенец“ организира безплатни кардиологични прегледи за всички желаещи в периода от 9 до 12 септември, които ще се извършват след предварително записване на тел. 02/ 96 07 682.

Висококвалифицираните лекари от Клиниката по кардиология към д-р Стамболийска, д-р Ташева, д-р Кържина, д-р Ангелов и д-р Парушев ще дават на пациентите си професионално мнение, индивидуални препоръки и конкретни съвети за сърдечното здраве на всеки.

„Високо класираният екип от специалисти на Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Лозенец“ диагностицира и лекува ежедневно възрастни и деца, включително пациенти с тежки, редки или комплексни заболявания.

Грижата за сърцето е само една част от пътя към кардио-метаболитно здраве – здраве, което обединява правилното функциониране на сърцето, кръвоносната система и обмяната на веществата. Нашата визия е за промяна и подобрено качество на живот, което дава надежда на всеки и навсякъде, а грижата за сърцето е най-добрата инвестиция във вашето здраве“, обръщат се към пациентите от болницата и ги приканват да се възползват от безплатните консултации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com