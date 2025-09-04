Даряваш кръв – получаваш два билета за театър

За втори ден в пловдивската Драма се провежда кръводарителска акция със социална кауза. Всеки, дарил кръв в рамките на кампанията, ще получи два билета за спектакъла "Без кръв", който ще се играе на 10 септември. Кръводарителски пункт е разположен във фоайето на театъра.

"Идеята се роди от директора на театъра и "Сцена на кръстопът". Искахме тази година фестивала "Сцена на кръстопът" да го открием една идея малко по-различно-с кауза. Средствата от закупените билети пък ще отидат за доизграждането на детската клиника към УМБАЛ „Свети Георги", каза маркетинг директорът на театъра Никола Боев пред БНТ.

През вчерашния ден са се отзовали 21 кръводарители, имало е и желаещи, които обаче по медицински показания е трябвало да се откажат.

"Много добра бройка е това, защото все пак излизаме от труден период, летния, в който постъпленията на кръв са по-малки. Имахме известни затруднения, специално за август месец. Това е една глътка въздуха за нас и много добре като постъпление", каза директорът на Районния център по трансфузионна хематология в Пловдив д-р Янко Янков.

По думите му лятото е труден период, затова от центъра са благодарни за инициативата на театъра.

На кръвния център в Пловдив разчитат болниците в цялата област, както и тези в областите Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.

