Кървава баня в училище! 10 загинали
Стрелба в гимназия с много жертви в западната провинция Британска Колумбия
Стрелецът е задържан
По младежите е стрелял 44-годишен мъж
Искали са да то сплашат
Все още няма задържан за стрелбата в столичния район "Младост"
След седмица изпращане на балони, следва нов етап
Димитър Бонзов (собственикът на оръжието) трябва да се яви в полицията в следобедните часове
Представянето ще бъде след Великденските празници
Какво предприемат социалните служби по случая и работят ли психолози с детето, което неволно е стрел...
На място са изпратени екипи на полиция и на спешна помощ.