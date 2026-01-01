Всичко за Звездни Стажанти

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Килата майка

Килата майка

Звездният стажант е момче от улицата, което се справя с всичко Звездният стажант 100 Кила, или Явор Янакиев, е една от най-атрактивните вип персони в...

13 май | 22:10
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Рут Колева подгони Марта

Рут Колева подгони Марта

Звездните стажантки вече са на нож "Звeздни cтaжaнти" по Нова вeчe ce paдвa нa горещ зрителски интерес. Рeйтингът на шоуто обаче щeшe дa бъдe дaлeч п...

25 март | 4:00
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