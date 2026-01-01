100 Кила е големият победител в „Звездни стажанти”
Близо три месеца и 12 бизнес предизвикателства по-късно първият сезон на „Звездни стажанти" в България си има своя победител – Явор Янакиев 100 Кила....
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Близо три месеца и 12 бизнес предизвикателства по-късно първият сезон на „Звездни стажанти" в България си има своя победител – Явор Янакиев 100 Кила....
Звездният стажант е момче от улицата, което се справя с всичко Звездният стажант 100 Кила, или Явор Янакиев, е една от най-атрактивните вип персони в...
Този Великден ще бъде по-светъл и радостен за 5 000 семейства в нужда, благодарение на инициативата на „Звездни стажанти" в Лидл, в която се събираха...
Звездните стажантки вече са на нож "Звeздни cтaжaнти" по Нова вeчe ce paдвa нa горещ зрителски интерес. Рeйтингът на шоуто обаче щeшe дa бъдe дaлeч п...
Венета Харизанова напусна шоуто "Звездни стажанти", което се излъчва по Нова. Моделката разочарова шефа си Стефан Шарлопов, след като му показа, че ве...
Известните участнички в "Звездни стажанти"