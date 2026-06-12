Мечтателите са на ход
Седмицата на големите надежди и на важните цели. Мечтите и фантазиите изпреварват реалността. На 19 февруари е новолунието за месеца от знака на Риби....
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Седмицата на големите надежди и на важните цели. Мечтите и фантазиите изпреварват реалността. На 19 февруари е новолунието за месеца от знака на Риби....