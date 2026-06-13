Любомир Левчев: Свободата е самотно занимание
Преди много години Любомир Левчев издаде стихосбирка под наслов "Звездите са мои". Веднага един друг поет го апострофира - Не, думите са твои! След бр...
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Преди много години Любомир Левчев издаде стихосбирка под наслов "Звездите са мои". Веднага един друг поет го апострофира - Не, думите са твои! След бр...