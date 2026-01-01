Скала падна върху влак, превозват пътници
Скална маса е паднала върху локомотив на бързия влак от Варна за София. Камъните са се свлекли при преминаването на влака в участъка между гарите Мезд...
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Скална маса е паднала върху локомотив на бързия влак от Варна за София. Камъните са се свлекли при преминаването на влака в участъка между гарите Мезд...
Враца. Първокурсник от Техническия университет е в неизвестност от половин месец. 23-годишният Деян Данов е обявен за общодържавно издирване, а майка...
Започват ремонти между гарите Мездра и Зверино, съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура". Движението на влаковете между тези гари...