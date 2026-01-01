Легендата Христо Бонев надъха Пиронкова
Ти показа в тези трудни времена, че духът на България и Пловдив е жив, написа Зума
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Ти показа в тези трудни времена, че духът на България и Пловдив е жив, написа Зума
Ръководството на УМБАЛ "Св. Георги" благодари на легендата
Въпреки проблемите "сините" играха силно срещу Лудогорец, заяви легендата на "смърфовете"
Легендата осигури 180 козунака
Легендата купи хранителни стоки от първа необходимост
Легендата изпрати над 700 кроасана на нуждаещите се в пловдивския квартал "Тракия"
"Загубих брат", сподели легендата на Локо Пловдив
Почетният президент на "Локо" (Пд) Христо Бонев влезе в ролята на добрия вестител. Днес Зума се изпъчи с думите: "Край на мъките! "Локомотив" вече е с...
Почетният президент на "Локо" (Пд) Христо Бонев изригна пред "Марица" срещу програмата на тима и съдийството в Ловеч. "Отношението към нас е престъпно...
"Локо" (Пд) замина днес с клубния автобус на лагер в Гърция. Водач на "черно-белите" е легендата Христо Бонев. Зума, за когото южната ни съседка е вто...