Цънцарова нокаутира зрителя! С думите за алкохола
Какъв коментар по въпроса направи в студиото
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Какъв коментар по въпроса направи в студиото
Зрител показа неуважение по време на нейно участие
Разгневен зрител напердаши съдия по време на футболен мач в село Сборище, община Твърдица. 46-годишният Слав Д. е нанесъл няколко удара на страничния...
Този уикенд режисьорът Максим Генчев представи филма си "Дякон Левски". Филмът развълнува много българи и предизвика серия от коментари в интернет про...