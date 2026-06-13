Груевски върна паспорта на Заев
Правителството на Никола Груевски се съгласи съдебните власти да върнат паспорта на лидера на опозицията Зоран Заев Лидерът на СДСМ Зоран Заев и лиде...
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Правителството на Никола Груевски се съгласи съдебните власти да върнат паспорта на лидера на опозицията Зоран Заев Лидерът на СДСМ Зоран Заев и лиде...