Благотворителен екобазар „За по-зелена планета и надежда за децата“ очаква своите посетители пред Община Стара Загора

От Зонта клуб Стара Загора призовават всеки, който разполага с неупотребявани предмети да ги опакова и донесе до 16.00 ч. днес