Благотворителен екобазар „За по-зелена планета и надежда за децата“ очаква своите посетители пред Община Стара Загора
От Зонта клуб Стара Загора призовават всеки, който разполага с неупотребявани предмети да ги опакова и донесе до 16.00 ч. днес
Следете всички новини, анализи и коментари за Зонта Клуб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От Зонта клуб Стара Загора призовават всеки, който разполага с неупотребявани предмети да ги опакова и донесе до 16.00 ч. днес
Вип дами избраха класически тоалети за вековния юбилей на Зонта клуб
София. За поредна година дамите от "Зонта клуб" София организираха "Бал на жълтата роза" под патронажа на кмета Йорданка Фандъкова. Сред гостите в "Ш...