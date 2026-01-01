Атанасов ще скача с шампиона от олимпиадата в Лондон
Златозар Атанасов ще скача с шампиона от олимпиадата в Лондон Крисчън Тейлър (САШ) на Диамантената пита в Рим утре вечер. Финалистът в тройния скок...
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Златозар Атанасов ще скача с шампиона от олимпиадата в Лондон Крисчън Тейлър (САШ) на Диамантената пита в Рим утре вечер. Финалистът в тройния скок...
Имах шанс, пропилях го и аз съм си виновен, сподели скачачът
Москва. Точно 43 см не достигнаха на Златозар Атанасов, за да се класира за финала на троен скок от 14-ото първенство на планетата в Москва. В квалиф...