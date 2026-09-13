Хиляди участвата в Зимния фест на Витоша
Проявата отново бе под егидата на "София - европейска столица на спорта"
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Проявата отново бе под егидата на "София - европейска столица на спорта"
„София - евростолица на спорта“ отбелязва Световния ден на снега
София -евростолица на спорта отпразнува Световния ден на снега
Картите за лифт за деца до 14 години ще са по левче
София 2018 стартира годишната програма от активности за 2016-та със Световния ден на снега, съобщава сайтът www.sofia2018.bg. Глобалната инициатива на...