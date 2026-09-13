Всичко за Жуниор Мапуку

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"Берое" изтърва 150 000 евро

"Берое" изтърва 150 000 евро

Мапуку разтрогнал с клуба, пристана на египтяни "Берое" изпусна 150 000 евро за скандалния Жуниор Мапуку. Толкова са давали от "Уади Дагла" за напада...

03 септември | 21:00
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