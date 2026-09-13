"Берое" изтърва 150 000 евро
Мапуку разтрогнал с клуба, пристана на египтяни "Берое" изпусна 150 000 евро за скандалния Жуниор Мапуку. Толкова са давали от "Уади Дагла" за напада...
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Мапуку разтрогнал с клуба, пристана на египтяни "Берое" изпусна 150 000 евро за скандалния Жуниор Мапуку. Толкова са давали от "Уади Дагла" за напада...
Стара Загора. В истински екстаз изпадна конгоанецът Жуниор Мапуку, който отбеляза първия си гол за Берое срещу бургаския Чернморец. Мачът от надпревар...
Дошлият на проби в "Локо" (Пд) Жуниор Мапуку изчезна безследно. Нападателят, който се появи за пръв път на "Лаута" преди седмица, не се е вясвал на тр...