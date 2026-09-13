Драма с жребия! Французи изтеглиха късата клечка
Всичко в турнира ще започне още на 16 септември
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Всичко в турнира ще започне още на 16 септември
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Вече е ясна датата, на която ще бъде изтеглен жребият за полуфиналите за Купата на България. На 16 февруари ще бъдат определени полуфиналните двойки....