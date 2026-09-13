Върховният съд чака Жоро Милионера
Пловдив. Върховният касационен съд насрочи за 16 януари делото за инкасо обира в Пловдив. Подсъдим по него е Георги Енев, който се прочу като Жоро Мил...
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Пловдив. Върховният касационен съд насрочи за 16 януари делото за инкасо обира в Пловдив. Подсъдим по него е Георги Енев, който се прочу като Жоро Мил...
Пловдив. Пловдивският апелативен съд увеличи с 4 години наказанието, наложено на подсъдимия Георги Енев, и сега то възлиза на 12 години лишаване от св...
Пловдив. Прокуратурата протестира в Апелативния съд в Пловдив осемте години затвор за Жоро Милионера, който обра инкасо автомобил с близо милион и пол...
Съдът така и не разбра къде са откраднатите 1, млн. лв.
Пловдив. Георги Енев, по-известен като Жоро Милионера, който е подсъдим за кражбата на 1,5 млн. лева, се призна за виновен в съда днес. Делото тръгна...