100 000 българи са болни от хепатит С
Половината от мениджърите и специалистите във фирмите у нас не знаят дали са здрави, или имат хепатит С. Това показват данните от анкета на Българскат...
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Половината от мениджърите и специалистите във фирмите у нас не знаят дали са здрави, или имат хепатит С. Това показват данните от анкета на Българскат...