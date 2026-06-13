Живот по ноти, от първия до последния акорд, продължава и през 2026
Социално-отговорната програма на Fest Team не спира да расте и да достига до повече хора и извън сцената
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Социално-отговорната програма на Fest Team не спира да расте и да достига до повече хора и извън сцената
Социално-отговорната програма на Fest Team за музиката, която не спира на сцената и може да бъде подкрепа всеки ден