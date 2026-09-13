Голяма новина за жилищните и потребителски кредити
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Със Спестовен жилищен кредит на Пощенска банка можеш да плащаш лихва само върху половината от кредита
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Спестете поне 15-20% от стойността на сделката, преди да пристъпите към жилищен кредит. Това съветва Тихомир Тошев, изпълнителен директор на консултан...
София. Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага нови преференциални условия по своя жилищен кредит. Новината съобщиха от банката за „Стандарт нюз"....